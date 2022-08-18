Совладелец Stars Coffee допустил расширение сети кофеен

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Президент холдинговой компании "Синдика" и совладелец сети Stars Coffee Олег Эскиндаров рассказал о возможном расширении присутствия кофеен в России, сообщает ТАСС.

"Мы как холдинг "Синдика" всегда за активный рост. Поэтому, если мы увидим, что наши прогнозы по финансовой отдаче оправдываются, мы сразу начнем открываться в новых местах, наверное, в новых городах", – заявил предприниматель.

Эскиндаров подчеркнул, что базовыми регионами для Stars Coffee останутся Москва и Санкт-Петербург.

Другой совладелец новой сети, певец Тимур Юнусов (Тимати) заявил, что предприятие нашло поставщиков для всех пунктов меню и сложностей с поставками сырья нет. Он также добавил, что цены в Stars Coffee останутся на прежнем уровне.

Тимати рассказал, что с 18 августа начинает работу первая точка сети на Новом Арбате. На предстоящей неделе будут запущены еще 10 кофеен, а всего до конца сентября – 130.

Совладельцы рассказали, что отличием сети Stars Coffee от Starbucks станет продажа алкоголя. Спиртные напитки будут доступны только в некоторых премиальных точках.

В марте Starbucks приостановила свою деятельность в России, при этом продолжая оказывать помощь тесно связанным с ней российским партнерам. Уже в конце мая сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка.

Позднее стало известно, что певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) приобрел все активы американской сети кофеен Starbucks в России.