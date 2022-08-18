Все кофейни под брендом Stars Coffee откроются в сентябре

Фото: instagram.com(соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/timatiofficial

Кофейня бывшей сети Starbucks на Новом Арбате откроется под новым брендом 18 августа, сообщил Агентству "Москва" ресторатор, совладелец сети Stars Coffee Антон Пинский.

По его словам, все 120 кофеен сети заработают к концу сентября.

В марте Starbucks приостановила свою деятельность в России, при этом продолжая оказывать помощь тесно связанным с ней российским партнерам. Уже в конце мая сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка.

В начале июля появилась информация о том, что российский бизнес Starbucks может перейти основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому. Позднее стало известно, что новыми владельцами бывшей сети кофеен в России стали ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и холдинг "Синдика" сенатора Арсена Канокова.