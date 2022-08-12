В новых Starbucks не будут от руки писать имя на стаканчиках

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Российский Starbucks откроется в Москве 16 августа, сообщил Москве 24 источник, близкий к сети кофеен. По его словам, сперва попасть туда смогут только журналисты.

После ребрендинга в ресторанах сети сохранятся сэндвичи, салаты, паста, выпечка и десерты, газировка, скорее всего, будет "Черноголовка". Горячее в кофейнях готовить не будут, только разогревать уже приготовленное.

Кроме того, сообщается, что писать имя на стаканах от руки больше не будут – планируется использовать термопринтер.

Один из новых владельцев бренда ресторатор Антон Пинский рассказал, что Starbucks может получить новое название Starbox или Stars. Он отметил, что какое бы название не получил новый Starbucks, в любом случае будет негативная реакция. Поэтому владельцы решили не уходить далеко от оригинального названия.

До этого певец Тимати заявил о приобретении всех активов американской сети кофеен Starbucks в России. Он добавил, что чудовищных ребрендингов не предвидится. По словам музыканта, кофейни могут открыться уже в августе. Он также предложил дизайнерам создать логотип нового бренда, учитывая тот факт, что бренд теперь является российским.

В марте Starbucks приостановила свою деятельность в России, при этом продолжая оказывать помощь тесно связанным с ней российским партнерам. Уже в конце мая сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка, отметив, что будет оказывать помощь своим сотрудникам.

