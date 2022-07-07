Starbucks нашел покупателя сети кофеен в РФ – СМИ

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Американская сеть кофеен Starbucks может продать свой российский бизнес основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, закрытие сделки может произойти в 20-х числах июля. Так, Pinskiy&Co получит права аренды на все площади кофеен с ремонтом, при этом использовать продукцию и технологии компании будет нельзя. Кроме того, в сделку войдет право на аренду помещения в торговом центре "Пушкино Парк".
По мнению собеседников, Пинский может по примеру ушедшего из РФ McDonald’s провести ребрендинг Starbucks.
23 мая американская сеть кофеен Starbucks объявила об уходе с российского рынка. При этом компания будет оказывать двум тысячам российских работников поддержку, которая предусматривает выплаты в течение полугода, а также помощь с трудоустройством.
В марте Starbucks приостановила деятельность в России. При этом компания продолжала оказывать помощь плотно связанным с ней российским партнерам.
Зарубежные компании стали покидать российский рынок после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Компания Starbucks начала распродавать вещи из своих кофеен
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