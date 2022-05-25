Назван возможный претендент на покупку кофеен Starbucks в РФ

Компания Starbucks ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России с несколькими организациями, претендентами на покупку сети кофеен в том числе являются основные российские франчайзи, рассказал гендиректор консалтинговой компании "Этерна" Дмитрий Томилин газете "Известия".
"Для Starbucks это может быть кувейтская Alshaya Group, тем более что арабы не поддерживают санкционный режим в отношении России", – сказал вице-президент Союза торговых центров РФ, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин.
По его словам, новые владельцы будут обязаны провести ребрендинг бизнеса.
Президент Союза торговых центров РФ Булат Шакиров, в свою очередь, сообщил, что компания намерена продать свое оборудование и действующие договоры аренды в России. По его словам, об уходе с российского рынка или приостановке деятельности в России уже объявили 72 бренда, арендующих площади в ТЦ.
Как при этом отметил гендиректор консалтинговой компании Smart Estate Moscow Михаил Петров, пока ни один российский ТЦ не получил от Starbucks уведомление о расторжении арендных договоров.
23 мая американская сеть кофеен Starbucks объявила об уходе с российского рынка. При этом компания будет оказывать двум тысячам российских работников поддержку, которая предусматривает выплаты в течение полугода, а также помощь с трудоустройством.
В марте Starbucks приостановила деятельность в России. При этом компания продолжала оказывать помощь плотно связанным с ней российским партнерам.
Ситуация в экономика осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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