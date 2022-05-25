Эксперты рассказали, повлияет ли уход Starbucks на кофейный бизнес в Москве

Уход компании Starbucks с российского рынка бурно обсуждают уже несколько дней. О своем уходе сеть кофеен заявила 23 мая.

Как это повлияет на такой популярный в Москве кофейный бизнес? И может ли компания переформатироваться по примеру McDonald's? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.