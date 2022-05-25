Москва закупила по офсетным контрактам на 2022 год лекарств почти на 1,3 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столица закупила по офсетным контрактам на 2022 год лекарств почти на 1,3 миллиарда рублей, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что фармацевтические предприятия, которые работают по соглашениям о локализации производства в обмен на поставки продукции для государственных нужд, направили в столичные медучреждения продукцию почти на 600 миллионов рублей.

"Нашими партнерами в рамках контрактов с начала 2022 года уже поставлено около 85 тысяч упаковок различных лекарственных средств в медорганизации Депздрава на сумму около 600 миллионов рублей. Препараты были поставлены по таким нозологиям, как рассеянный склероз, онкология и онкогематология, неврология, ревматология, и другие", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, в столице в рамках программы по сосредоточению фармацевтического производства создано несколько дополнительных производственных площадок по выпуску лекарств и медицинских изделий. При этом производители обязуются обеспечить поставку продукции не менее заранее оговоренных объемов.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что всего в городе подписано пять офсетных контрактов, четыре из которых в медицинской сфере.

"Совокупный объем частных инвестиций по ним составляет 12,9 миллиарда рублей. Столица, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей", – приводятся в материале слова Ефимова.

Отмечается, что в настоящее время лекарства и медизделия в рамках офсетных контрактов поставляют ЗАО "Биокад" и ООО "Гемамед". В течение 2022–2023 годов к ним присоединятся ООО "Р-Опра" и Московский эндокринный завод.

Ранее Ефимов рассказал, что столичные предприятия за первый квартал текущего года произвели лекарства и медицинские изделия на 69,9 миллиарда рублей, что на 5,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

По его словам, в первом квартале столичные производители медоборудования направили заказчикам товаров на 3,7 миллиарда рублей. Это на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 72% больше, чем за первые три месяца 2020 года.