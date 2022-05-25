Правительство Великобритании одобрило продажу ФК "Челси"

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Правительство Великобритании выдало лицензию, разрешающую продажу футбольного клуба "Челси", который принадлежит бизнесмену Роману Абрамовичу. Об этом сообщила министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис в Twitter.

Она подчеркнула, что долгосрочное будущее футбольного клуба может быть гарантировано только при новом владельце, учитывая санкции, введенные против связанных с Владимиром Путиным лиц.

"Мы удовлетворены тем, что средства от продажи не достанутся Роману Абрамовичу или другим лицам, находящимся под санкциями", – отметила Доррис.

Английская Премьер-лига в марте заявила о решении отстранить владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича от управления клубом. До этого он принял решение о его продаже.

Абрамович подчеркивал, что поручил создать благотворительный фонд для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что именно туда направят все средства, полученные с продажи "Челси".

