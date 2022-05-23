В Госдуме поддержали инициативу изменить требования к упаковке табачных изделий

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов назвал полезным предложение убрать с табачных упаковок ссылки на рекламу.

"Я приветствую все меры, которые препятствуют употреблению табака", – приводит RT его слова.

Депутат считает себя противником курения.

Ранее депутат Госдумы, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил убрать с упаковок табака ссылки на рекламный контент. С соответствующим предложением он обратился к главе ФАС Максиму Шаскольскому.

Парламентарий напомнил, что в соответствии с законом в России запрещена реклама табачной и никотинсодержащей продукции. Несмотря на это, некоторые производители размещают на товарной упаковке QR-коды, адреса интернет-сайтов и корпоративных аккаунтов в соцсетях, которые напрямую связывают потребителя с рекламным контентом о табачной и никотинсодержащей продукции.

