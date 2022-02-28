Бизнес просит правительство РФ отменить бумажную маркировку сигарет – СМИ

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Представители 95% российского рынка табачных изделий направили обращение главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой отменить бумажную маркировку сигарет. Об этом сообщает газета "Известия".

В обращении говорится, что успехи цифровизации экономики России, включая электронный документооборот, позволяют ставить вопрос о переходе к современным методам контроля над производством табачной продукции, а также автоматизировать контроль за уплатой сборов и налогов.

Представители рынка также указывают, что их компании включились в процесс внедрения цифровой маркировки на самом раннем этапе. Они считают, что такие меры позволят повысить государственный контроль за табачной отраслью.

В частности, проверку подлинности продукции предлагается проводить простым сканированием цифрового кода телефоном. Представители отрасли отмечают, что с бумажной маркой такого сделать нельзя.

"При наличие цифровой маркировки бумажная на сегодняшний день является избыточной. <...> Представляется целесообразным реализовать переход на электронный контроль над производством и оборотом табачных изделий уже в этом году", – говорится в обращении.

Бизнес просит главу кабмина поручить Минфину, Минпромторгу, ФТС и ФНС подготовить соответствующий законопроект до 1 июля.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект о запрете на продажу вейпов в России. В документе предлагается запретить реализацию как никотиносодержащей жидкости, так и устройств по ее доставке.