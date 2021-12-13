Число курильщиков в России сократилось на треть – Минздрав

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За последние восемь лет число курильщиков в России сократилось на треть, рассказали Москве 24 в пресс-службе Минздрава РФ. В период с 2013 по 2020 год доля курящих снизилась с 37 до 24,8%. При расчете специалисты принимали начальное число курильщиков за 100%.

"Число выкуренных сигарет в 2020 году составило, по данным Росстата, 1,5 тысячи штук на курящего", – пояснили в пресс-службе.

При этом, по данным Федеральной службы государственной статистики, доля курящих в период с 2014 по 2020 год сократилась почти на четверть (22%): с 28 до 21,8% курящих соответственно. Здесь также начальное число курящих принимали за 100%.





пресс-служба Минздрава РФ В силу разной методологии, опросы представляют несколько различные результаты, однако все они показывают положительную тенденцию к снижению доли курящих в России в последнее десятилетие вследствие целенаправленной антитабачной политики.

В ведомстве добавили, что в последнее время наблюдается сокращение числа курящих среди российских подростков.

"По данным исследования Всемирной организации здравоохранения "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья", c 2014 по 2018 год число 15-летних мальчиков, куривших в последние 30 дней, снизилось с 19 до 12%, а девочек – с 12 до 8%, что значительно ниже среднего уровня по Европе", – отметили в Минздраве России.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной женщиной или детьми. Парламентарий считает, что за такое нарушение нужно наказывать денежным взысканием в размере 5 тысяч рублей. Предполагается, что новые меры помогут сохранить здоровье окружающих и защитят их от негативного воздействия табачного дыма.

