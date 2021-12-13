Число курильщиков в России сократилось на треть – Минздрав

Фото: depositphotos/MitaStockImages
За последние восемь лет число курильщиков в России сократилось на треть, рассказали Москве 24 в пресс-службе Минздрава РФ. В период с 2013 по 2020 год доля курящих снизилась с 37 до 24,8%. При расчете специалисты принимали начальное число курильщиков за 100%.
"Число выкуренных сигарет в 2020 году составило, по данным Росстата, 1,5 тысячи штук на курящего", – пояснили в пресс-службе.
При этом, по данным Федеральной службы государственной статистики, доля курящих в период с 2014 по 2020 год сократилась почти на четверть (22%): с 28 до 21,8% курящих соответственно. Здесь также начальное число курящих принимали за 100%.
В ведомстве добавили, что в последнее время наблюдается сокращение числа курящих среди российских подростков.
"По данным исследования Всемирной организации здравоохранения "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья", c 2014 по 2018 год число 15-летних мальчиков, куривших в последние 30 дней, снизилось с 19 до 12%, а девочек – с 12 до 8%, что значительно ниже среднего уровня по Европе", – отметили в Минздраве России.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной женщиной или детьми. Парламентарий считает, что за такое нарушение нужно наказывать денежным взысканием в размере 5 тысяч рублей. Предполагается, что новые меры помогут сохранить здоровье окружающих и защитят их от негативного воздействия табачного дыма.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: