В Госдуме рассказали, как антитабачный закон поменял психологию россиян

Международный день отказа от курения ежегодно отмечают в третий четверг последнего осеннего месяца. В 2021 году празднование выпало на 18 ноября. В России борьба с курением в первую очередь ассоциируется с антитабачным законом, который был принят восемь лет назад. За прошедшие годы в него внесли ряд поправок. Вспоминаем, какие ограничения действуют в стране.



Поэтапный отказ

В июне 2013 года в РФ приняли Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Он предусматривал поэтапное введение ограничительных мер для курильщиков. Сперва дымить запретили в школах и вузах, магазинах, больницах, на стадионах, детских площадках, а также на АЗС, в самолетах и лифтах. Кроме того, на расстоянии менее 15 метров от аэропортов, вокзалов, автобусных остановок и метро.

В том же году на сигаретные пачки начали наносить устрашающие надписи о возможном бесплодии, онкологических заболеваниях и других опасных последствиях курения, а реклама табачных изделий и стимулирование их продаж были полностью запрещены. При этом штрафовать за нарушение нового законодательства решили не сразу, а с 15 ноября 2013 года.

В 2014 году начался второй этап запретительных мер. Незаконным стало курение в кафе, ресторанах, гостиницах и поездах. Еще одно нововведение: показ фильмов со сценами курения должен сопровождаться социальной рекламой о вреде этой привычки.

Также в магазинах начали скрывать сигаретную продукцию от покупателей, вместо нее разрешили показывать лишь прейскурант на табачные изделия. Продажа сигарет в ларьках и киосках и вовсе была запрещена. В 2015 году запрет распространился на оптовую и розничную продажу сосательного и жевательного табака – снюса.

Однако не все запретительные меры прижились. В частности, в 2019 году в аэропорты вернули специальные помещения для курения. Курительные комнаты должны быть оснащены вентиляционным оборудованием с системой фильтрации воздуха.

В 2020 году вступили в силу новые поправки в антитабачный закон. С 30 октября ввели ограничение на курение никотиносодержащей продукции, в том числе кальянов и вейпов, в кафе и ресторанах. Ее также запретили продавать несовершеннолетним.

В конце января этого года под запрет на продажу в интернете попали стики к устройствам для нагревания табака, жидкости для электронных сигарет, а также кальяны. Кроме того, в апреле 2021 года в России ввели минимальную цену на табачную продукцию. Таким образом, стоимость пачки сигарет не может быть ниже 108 рублей.



Россияне бросают курить?

Несмотря на критику, которую встретил антитабачный закон со стороны курильщиков, эксперты отмечают, что он приносит явные плоды. По разным подсчетам, в России процент никотинозависимых продолжает сокращаться. По прошествии двух лет после принятия антитабачного закона, по данным Минздрава, количество курящих россиян уменьшилось на 17%.

В 2019 году в ведомстве сообщили, что порядка 30% граждан курят, при этом с начала реализации антитабачной кампании число курильщиков в России снизилось на 21%. За 2020 год потребление табака в стране сократилось на 0,5%, рассказал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал Москве 24, что с каждым годом курильщиков становится все меньше. "Тенденция (к уменьшению количества курящих в России. – Прим. ред.) всегда очень хорошая", – пояснил он.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с Москвой 24 отметила, что антитабачный закон работает эффективно и стимулирует россиян отказываться от курения.

"В России стало все совсем по-другому. Теперь уже можно подойти к курящему и сказать, что дымить он может только в 15 метрах от здания, и никто никогда не перечит", – объяснила депутат.





Татьяна Соломатина зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Закон поменял психологию людей, отношение их к курению и отношение курящих к некурящим. Сегодня у тех, кто не курит, есть определенная защищенность.

Парламентарий добавила, что для мотивации людей бросать курить нужно продолжать политику здорового образа жизни.

"Когда закон ввели, очень многие мои знакомые, даже мой зять, бросили курить. Молодые люди прекращают курить, потому что им становится некомфортно и неудобно. Я думаю, что нужно воспитывать в детях с раннего возраста понимание, что курение – это вред", – указала Соломатина.





Татьяна Соломатина зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Когда я в первый раз пошла в "анатомку" и увидела легкие курильщика, где был настоящий налет сажи, то потом приехала домой и просила на коленях отца бросить курить. Отец постарался и бросил курить.

Ранее в правительстве утвердили антитабачную концепцию до 2035 года. К этому сроку в стране намерены сократить число курильщиков с нынешних 29 до 21%. В рамках плана прорабатывают возможность установить для производителей единый размер пачки и обезличенную упаковку – 75% площади должны занимать рисунки о вреде курения.

Власти также обсуждают вопрос о запрете использования жидкостей для электронных сигарет. Кроме того, рассматриваются ограничения на использование во всех никотиносодержащих изделиях ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок.