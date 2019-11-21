Пять простых способов бросить курить

Каждый третий четверг ноября во многих странах мира отмечается День отказа от курения. В 2019 году он выпал на 21 ноября. Цель акции – обратить внимание на негативные последствия курения табака. Если вы решили пополнить ряды ЗОЖ-настроенных москвичей, мы подскажем, чем занять себя в первые дни без сигарет.



По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от табака умирает порядка восьми миллионов человек. Из них семь миллионов смертей приходится на самих курильщиков, около 1,2 миллиона некурящих являются жертвами пассивного курения. От болезней, вызванных пассивным курением, каждый год в мире умирает 65 тысяч детей.



Как отвлечься от сигарет в первые дни отказа от курения?

Для тех, кто решил бросить пагубную привычку и продлить свою жизнь на долгие годы, предлагаем воспользоваться нехитрыми методами отвлечения от курения табака.

Займитесь отложенными делами

Наверняка у вас накопились важные и не очень задачи, до которых не доходили руки. Теперь появился отличный шанс за них взяться. Починить утюг, съездить к родственникам, у которых сто лет не бывали; разобраться в шкафу или просто посмотреть любимый фильм. Если руки и голова заняты, желание выкурить очередную сигарету от безделья пропадет.

Устройте день удовольствия

Замените ритуал курения вкусной едой. Вместе с друзьями можно совершить экскурс по городским кафе и попробовать вкусные десерты или авторские блюда. А если вы на работе или дома у телевизора, предлагаем закупиться конфетами, семечками или леденцами. Особенно помогают мятные леденцы: они оставляют чувство прохлады и чистоты во рту, и интуитивно вас меньше будет тянуть к табаку. Только не переусердствуйте, чтобы не превратить это в переедание и не набрать вес.

Запишитесь на массаж, иглоукалывание или спа

Процедуры с телом отвлекают от других желаний. Позвольте своему стрессу выйти наружу иным путем: насладитесь шоколадным обертыванием или массажем ступней, попарьтесь в бане и окунитесь в ледяную купель, а после – горячий, ароматный чай на травах. Словом, делайте все, что позволит вашему телу расслабиться и обрести гармонию.

Устройте дома генеральную уборку

Освобождая пространство и убираясь в доме, мы также приводим в порядок свои мысли. Психологические привязки и привычки уйдут вместе с пылью и грязью с ваших полок и шкафов. Работа эта непростая, забирает все внимание, тут не до мыслей о "выйти покурить". Отличным дополнением будет любимая музыка, под которую веселее орудовать тряпками и пылесосом. А бонусом к чистым легким будет чистая ванна.

Проведите день на свежем воздухе и в активных играх

Здорово будет выйти с семьей или друзьями на улицу, покататься на велосипеде, сходить на каток, поиграть в догонялки или фрисби. Многие парки сейчас оборудованы спортивными площадками, где можно потренироваться. Бегайте или просто гуляйте по парковым тропам, вдыхайте в себя новую жизнь без сигарет.

Как с курением борются в России?

С 2013 года в России по закону запрещено курить во многих общественных местах. Это сделано для того, чтобы обезопасить граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Курить нельзя на территории образовательных и медицинских учреждений, а также в зданиях культуры и спорта. Также запрещено курить во всех видах общественного транспорта, включая поезда, метро, самолеты, суда дальнего следования и другие. Сюда же относятся детские площадки, рабочие места и гостиницы.

Также в августе этого года Минздрав предложил работодателям бороться с курением сотрудников с помощью штрафов и системы поощрений в рамках программы "Укрепление здоровья работающих". Предлагается определять вычеты из зарплаты в зависимости от того, сколько раз и на какое время человек выходит на перекур. А для поддержания здорового образа жизни сотрудников рекомендуется размещать тарелки с яблоками в местах общего пользования и оборудовать зоны для физических упражнений.

Помимо этого, ведомство намерено запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общего пользования детекторами дыма, включить в пакет ДМС помощь по отказу от курения.

Кстати, москвичи смогут бесплатно проверить состояние своих легких в 10 центрах госуслуг "Мои документы" до 23 ноября. По результатам обследования врачи дадут консультации. Осмотры будут проводиться с 08:00 до 20:00, во флагманских офисах – с 10:00 до 22:00. Обследование поможет определить концентрацию оксида углерода в выходе и количество кислорода в крови, а также измерить объемные и скоростные показатели дыхания.

В 11 столичных округах запланированы тематические лекции, 21 ноября они будут посвящены профилактике хронической и обструктивной болезни легких. Полный список медорганизаций и центров госуслуг, где пройдут осмотры и лекции, опубликован на сайте Депздрава.