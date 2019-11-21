Пять простых способов бросить курить

Каждый третий четверг ноября во многих странах мира отмечается День отказа от курения. В 2019 году он выпал на 21 ноября. Цель акции – обратить внимание на негативные последствия курения табака. Если вы решили пополнить ряды ЗОЖ-настроенных москвичей, мы подскажем, чем занять себя в первые дни без сигарет.
Как отвлечься от сигарет в первые дни отказа от курения?
Для тех, кто решил бросить пагубную привычку и продлить свою жизнь на долгие годы, предлагаем воспользоваться нехитрыми методами отвлечения от курения табака.
Займитесь отложенными делами
Наверняка у вас накопились важные и не очень задачи, до которых не доходили руки. Теперь появился отличный шанс за них взяться. Починить утюг, съездить к родственникам, у которых сто лет не бывали; разобраться в шкафу или просто посмотреть любимый фильм. Если руки и голова заняты, желание выкурить очередную сигарету от безделья пропадет.
Устройте день удовольствия
Замените ритуал курения вкусной едой. Вместе с друзьями можно совершить экскурс по городским кафе и попробовать вкусные десерты или авторские блюда. А если вы на работе или дома у телевизора, предлагаем закупиться конфетами, семечками или леденцами. Особенно помогают мятные леденцы: они оставляют чувство прохлады и чистоты во рту, и интуитивно вас меньше будет тянуть к табаку. Только не переусердствуйте, чтобы не превратить это в переедание и не набрать вес.
Запишитесь на массаж, иглоукалывание или спа
Процедуры с телом отвлекают от других желаний. Позвольте своему стрессу выйти наружу иным путем: насладитесь шоколадным обертыванием или массажем ступней, попарьтесь в бане и окунитесь в ледяную купель, а после – горячий, ароматный чай на травах. Словом, делайте все, что позволит вашему телу расслабиться и обрести гармонию.
Устройте дома генеральную уборку
Освобождая пространство и убираясь в доме, мы также приводим в порядок свои мысли. Психологические привязки и привычки уйдут вместе с пылью и грязью с ваших полок и шкафов. Работа эта непростая, забирает все внимание, тут не до мыслей о "выйти покурить". Отличным дополнением будет любимая музыка, под которую веселее орудовать тряпками и пылесосом. А бонусом к чистым легким будет чистая ванна.
Проведите день на свежем воздухе и в активных играх
Здорово будет выйти с семьей или друзьями на улицу, покататься на велосипеде, сходить на каток, поиграть в догонялки или фрисби. Многие парки сейчас оборудованы спортивными площадками, где можно потренироваться. Бегайте или просто гуляйте по парковым тропам, вдыхайте в себя новую жизнь без сигарет.
Как с курением борются в России?
С 2013 года в России по закону запрещено курить во многих общественных местах. Это сделано для того, чтобы обезопасить граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Курить нельзя на территории образовательных и медицинских учреждений, а также в зданиях культуры и спорта. Также запрещено курить во всех видах общественного транспорта, включая поезда, метро, самолеты, суда дальнего следования и другие. Сюда же относятся детские площадки, рабочие места и гостиницы.
Также в августе этого года Минздрав предложил работодателям бороться с курением сотрудников с помощью штрафов и системы поощрений в рамках программы "Укрепление здоровья работающих". Предлагается определять вычеты из зарплаты в зависимости от того, сколько раз и на какое время человек выходит на перекур. А для поддержания здорового образа жизни сотрудников рекомендуется размещать тарелки с яблоками в местах общего пользования и оборудовать зоны для физических упражнений.
Помимо этого, ведомство намерено запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общего пользования детекторами дыма, включить в пакет ДМС помощь по отказу от курения.
Кстати, москвичи смогут бесплатно проверить состояние своих легких в 10 центрах госуслуг "Мои документы" до 23 ноября. По результатам обследования врачи дадут консультации. Осмотры будут проводиться с 08:00 до 20:00, во флагманских офисах – с 10:00 до 22:00. Обследование поможет определить концентрацию оксида углерода в выходе и количество кислорода в крови, а также измерить объемные и скоростные показатели дыхания.
В 11 столичных округах запланированы тематические лекции, 21 ноября они будут посвящены профилактике хронической и обструктивной болезни легких. Полный список медорганизаций и центров госуслуг, где пройдут осмотры и лекции, опубликован на сайте Депздрава.
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