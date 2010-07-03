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Общество

11:52

Комитет Госдумы одобрил штраф за курение электронных сигарет в запрещенных местах

общество

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Профильный парламентский комитет по охране здоровья рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, вводящий штраф за курение электронных сигарет и кальянов в запрещенных местах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях будет дополнена словами "нарушение установленного запрета курения табака, использования электронных курительных изделий и кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".

Штраф за нарушение закона составит от 500 до 1 тысячи рублей. За курение электронных сигарет на детских площадках размер штрафа вырастет до 3 тысяч рублей.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава Евгений Брюн заявил, что в России могут поднять возрастной ценз на продажу сигарет.

По его мнению, подростки считаются наиболее уязвимой категорией в плане экспериментов с электронными сигаретами. Кроме того, результаты проведенных в отдельных странах исследований говорят о росте интереса молодежи к такими сигаретам.

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