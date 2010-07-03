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Общество

11:11

В Минздраве не исключили поднятие возрастного ценза на продажу сигарет

общество

Фото: depositphotos/grafvision

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгений Брюн считает, что в России могут поднять возрастной ценз на продажу сигарет. Об этом он сообщил на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню отказа от курения, который отмечается в этом году 21 ноября, передает Агентство "Москва".

По его словам, это может произойти после повышения такого ценза на продажу алкоголя. "Я думаю, что мы к этому идем. Думаю, что после того как разберутся с алкоголем, следующим шагом станет табак", – отметил Брюн.

Он добавил, что подростки считаются наиболее уязвимой категорией в плане экспериментов с электронными сигаретами. Кроме того, результаты проведенных в отдельных странах исследований говорят о росте интереса подростков к такими сигаретам.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев внес в нижнюю палату парламента законопроект о продаже алкогольной продукции с 21 года. По мнению замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, законопроект по изменению возраста легальной продажи крепкого спиртного может поспособствовать увеличению продолжительности жизни.

Заместитель министра также обратил внимание на то, что ежегодно в ДТП получают травмы или погибают около 2 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

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