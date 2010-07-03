Изменение возраста легальной продажи алкоголя может увеличить продолжительность жизни

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Законопроект по изменению возраста легальной продажи крепкого спиртного до 21 года может поспособствовать увеличению продолжительности жизни. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, сообщил ТАСС.

"Речь идет прежде всего о крепком алкоголе, поскольку наибольшее количество этилового спирта в наибольшей степени ассоциировано с повышенной смертностью в трудоспособном возрасте", – объяснил специалист в преддверии открытия Международного форума волонтеров-медиков.

По мнению Салагая, мера действительно имеет шансы на успех. Заместитель министра также обратил внимание на то, что ежегодно в ДТП получают травмы или погибают около 2 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн объяснил, что алкогольная зависимость возникает у 20-30 процентов людей, которые регулярно употребляют спиртное.