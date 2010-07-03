Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21:44

Изменение возраста легальной продажи алкоголя может увеличить продолжительность жизни

общество

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Законопроект по изменению возраста легальной продажи крепкого спиртного до 21 года может поспособствовать увеличению продолжительности жизни. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, сообщил ТАСС.

"Речь идет прежде всего о крепком алкоголе, поскольку наибольшее количество этилового спирта в наибольшей степени ассоциировано с повышенной смертностью в трудоспособном возрасте", – объяснил специалист в преддверии открытия Международного форума волонтеров-медиков.

По мнению Салагая, мера действительно имеет шансы на успех. Заместитель министра также обратил внимание на то, что ежегодно в ДТП получают травмы или погибают около 2 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн объяснил, что алкогольная зависимость возникает у 20-30 процентов людей, которые регулярно употребляют спиртное.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика