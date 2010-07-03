Москвичи смогут проверить легкие в 10 центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичи смогут бесплатно проверить состояние своих легких в 10 центрах госуслуг "Мои документы" с 20 по 23 ноября. Обследования будут бесплатными, по результатам врачи дадут консультации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Осмотры будут проводиться с 08:00 до 20:00, во флагманских офисах – с 10:00 до 22:00. Горожане пройдут скрининг-обследование на определение концентрации оксида углерода в выдохе и количества кислорода в крови, а также измерят объемные и скоростные показатели дыхания.

В ближайшие дни в 11 округах пройдут тематические лекции. 19 ноября в 18:00 состоятся лекции о вреде табака, а 21 ноября – о профилактике хронической обструктивной болезни легких.

Полный список медорганизаций и центров госуслуг "Мои документы", где можно проверить состояние легких и узнать о профилактике хронической обструктивной болезни легких, опубликован на сайте Депздрава.

Мероприятия приурочат ко Всемирному дню борьбы с хронической обструктивной болезнью легких и Международному дню отказа от курения, который отмечается каждый третий четверг ноября с 1977 года.

Ранее эксперты назвали первые симптомы рака легких. Ими могут быть затрудненное дыхание и приступы кашля. Также стоит обратиться к врачу при постоянной хрипоте, отеках шеи и лица, одышке и боли в груди.