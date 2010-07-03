Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:24

Москвичи смогут проверить легкие в 10 центрах госуслуг

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичи смогут бесплатно проверить состояние своих легких в 10 центрах госуслуг "Мои документы" с 20 по 23 ноября. Обследования будут бесплатными, по результатам врачи дадут консультации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Осмотры будут проводиться с 08:00 до 20:00, во флагманских офисах – с 10:00 до 22:00. Горожане пройдут скрининг-обследование на определение концентрации оксида углерода в выдохе и количества кислорода в крови, а также измерят объемные и скоростные показатели дыхания.

В ближайшие дни в 11 округах пройдут тематические лекции. 19 ноября в 18:00 состоятся лекции о вреде табака, а 21 ноября – о профилактике хронической обструктивной болезни легких.

Полный список медорганизаций и центров госуслуг "Мои документы", где можно проверить состояние легких и узнать о профилактике хронической обструктивной болезни легких, опубликован на сайте Депздрава.

Мероприятия приурочат ко Всемирному дню борьбы с хронической обструктивной болезнью легких и Международному дню отказа от курения, который отмечается каждый третий четверг ноября с 1977 года.

Ранее эксперты назвали первые симптомы рака легких. Ими могут быть затрудненное дыхание и приступы кашля. Также стоит обратиться к врачу при постоянной хрипоте, отеках шеи и лица, одышке и боли в груди.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика