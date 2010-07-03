Эксперты назвали первые симптомы рака легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Затрудненное дыхание и приступы кашля могут оказаться первыми симптомами рака легких, сообщает портал "Медикфорум".

Среди других симптомов – постоянная хрипота, отеки шеи и лица, одышка, возникающие при дыхании боли в груди, ночное потоотделение и резкое снижение веса.

Иногда о раке легких могут сигнализировать боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

Эксперты отмечают, что такие симптомы указывают на необходимость пройти медицинское обследование.

Ранее врач рассказал, что курение кальяна не менее вредно для здоровья, чем курение сигарет, и может привести к серьезным заболеваниям.

При сеансе длительностью 45 минут курильщик потребляет больше угарного газа, чем при выкуривании пачки сигарет. Вред для потребителей кальянов доказан многочисленными медицинскими исследованиями.