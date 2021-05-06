Жидкости для электронных сигарет могут попасть под запрет в РФ

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Правительство России проработает вопрос о введении запрета на использование жидкостей для электронных сигарет. Об этом говорится в утвержденном Михаилом Мишустиным плане по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года, сообщает News.ru.
План содержит больше 20 мероприятий, направленных на профилактику курения и сокращение спроса на табачную продукцию. Среди них информирование граждан о вреде никотина, усиление контроля за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повышение эффективности борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан.
Вместе с тем планируется запретить классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. По мнению властей, это позволит избежать введения потребителей в заблуждение. Также власти хотят запретить использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех содержащих никотин изделиях.
28 января вступили в силу поправки к антитабачному закону, которые запрещают продажу в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет. Стало невозможно купить дистанционно никотиносодержащую продукцию, а также кальяны.
В России появятся новые требования к сигаретам
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