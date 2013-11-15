Курить запрещено: за что, где и как будут штрафовать курильщиков

Фото: ИТАР-ТАСС

С 15 ноября вступают в силу штрафы за нарушение антитабачного законодательства. Теперь придется платить за выкуренную сигарету не только в общественных местах, но и на сцене театра, экране кино и публичных выступления. О том, кого, за что и как будут штрафовать, рассказывает M24.ru.

Штрафные санкции

1 июня этого года вступил в силу так называемый "антитабачный" закон, вводящий строгий запрет на курение в общественных местах. Кроме того, производителей сигарет обязали иллюстрировать пачки картинками болезней, к которым может привести курение, а также указывать на пачках полный список веществ, входящих в состав сигарет.

Однако штрафовать за нарушение нового законодательства решили не сразу, а с 15 ноября 2013 года. Таким образом, курильщикам дали время не только бросить курить, но и внимательно изучить, за что, где и как будут штрафовать.

Итак, подымить теперь нельзя в помещениях и на территориях образовательных, культурных, спортивных, административных учреждений; в помещениях вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов и ряда других объектов, а также в 15-метровой зоне вокруг них. Запрещено курить на рабочих местах, в лифтах и подъездах. Штрафы варьируются от 500 до 3 тысяч рублей.

Штрафы за нарушение антитабачного закона

Одной из главных позиций нового закона стала защита детей от табакокурения. Штраф за курение на детских площадках составит от 2 до 3 тысяч рублей. Усиливается также ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс курения – от 1 до 2 тысяч рублей. Для родителей, дающих детям покурить, этот штраф возрастет.

Принятый закон также усилит ответственность за продажу сигарет несовершеннолетним. В таком случае штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 150 тысяч рублей.

За соблюдением правил курения на рабочем месте должен будет следить сам работодатель. За отказ выделить и оснастить специальные места для курения будет налагаться штраф: на должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических – от 50 до 80 тысяч.

В случае неисполнения обязанностей по контролю за исполнением норм закона на территориях и в помещениях, где был введен запрет, должностные лица обязаны заплатить от 30 до 40 тысяч рублей, а юрлица – от 60 до 90 тысяч.

Штрафы за стимулирование продажи и курения табака для граждан составят от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 15 тысяч рублей, для юрлиц – от 80 до 150 тысяч рублей.

Художественный замысел

Большие споры вызвал вопрос о кино, мультфильмах и прочих произведениях искусства, в которых герои курят. К счастью, законодатели решили ничего не менять в старых кино- и мультфильмах.

Однако для новых произведений требования и штрафы очень серьезные. Так, демонстрация табачных изделий и их курения в детском кино повлечет штрафы от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей – для юридических. Штрафы за демонстрацию сигарет или процесса курения в "обычных" (не детских) художественных фильмах составят теперь от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 170 тысяч – юридическим.

Исключение составят только случаи, когда курение "является неотъемлемой частью художественного замысла".

Еще одно нововведение, которое заработает с 15 ноября, - поправка в закон "О рекламе", которая запрещает рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей.

Антитабачный патруль

Вопрос о том, кто будет следить за исполнением новых правил, законодательно не закреплен. Однако с конца октября на московских улицах заработал антитабачный патруль.

Добровольцы проверяют выходы из метро, детские площадки, школы, поликлиники, музеи, вокзалы и другие общественные места, где по новому федеральному закону запрещено курить.

Патруль насчитывает несколько десятков человек, со временем подобные бригады планируется создать во всех районах Москвы. Все это время патрульные только предупреждали, но уже с сегодняшнего дня смогут вызывать полицию, которая и будет налагать на нарушителей штрафы.

Глава московской полиции Анатолий Якунин отметил, что столичные правоохранительные органы готовы оказывать помощь Роспотребнадзору в борьбе с курильщиками, нарушающими правила курения в общественных местах. Однако он подчеркнул, что приоритетом полицейских остается поимка преступников, а не нарушителей антитабачного закона.

