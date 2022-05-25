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Власти Индии ввели ограничения на экспорт сахара, производящегося в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление внешней торговли министерства торговли и промышленности Индии.

"В целях поддержания доступности сахара на внутреннем рынке и стабильной цены на него в стране в течение сезона 2021–2022 годов (октябрь – сентябрь) центральное правительство решило ввести регулирование экспорта сахара с 1 июня 2022 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предельный объем экспорта сахара в течение сезона составит 10 миллионов тонн. Ограничение будет действовать до 31 октября, однако его могут продлить по решению профильных органов.

Ранее министерство торговли и промышленности Индии запретило экспорт пшеницы. В ведомстве подчеркнули, что экспорт разрешат в случае поставок, "в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до нее", а также на основании разрешения правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран в области продовольственной безопасности "на основе запроса их правительств".