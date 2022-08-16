Флагман бывшего Starbucks откроется в Москве 18 августа

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Точка бывшей сети Starbucks планирует начать работу в Москве в четверг, 18 августа. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что флагман кофейни собираются представить на Новом Арбате, в доме 11.

В марте Starbucks приостановила свою деятельность в России, при этом продолжая оказывать помощь тесно связанным с ней российским партнерам. Уже в конце мая сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка.

В начале июля появилась информация о том, что российский бизнес Starbucks может перейти основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому. Позднее стало известно, что певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) приобрел все активы американской сети кофеен Starbucks в России.

Новые владельцы подали заявки с названиями кофеен в Роспатент. Так, Пинский хочет зарегистрировать товарные знаки Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee. Также стало известно, что после ребрендинга в ресторанах сохранятся сэндвичи, салаты, паста, выпечка и десерты.

При этом писать имя на стаканах от руки больше не будут – планируется использовать термопринтер.

