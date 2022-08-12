Совладелец Starbucks подал заявки на регистрацию возможных названий сети

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Ресторатор Антон Пинский, который вместе с рэпером Тимати выкупил в России сеть кофеен Starbucks, подал в Роспатент новые возможные названия сети. Об этом сообщает РБК.

Согласно заявкам, Пинский хочет от своего имени зарегистрировать товарные знаки Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

Источник в компании рэпера подтвердил подачу заявок, однако не смог сказать, какой вариант станет финальным.

Ранее Тимати заявил о приобретении всех активов американской сети кофеен Starbucks в России. Он добавил, что чудовищных ребрендингов не предвидится. По словам музыканта, кофейни могут открыться уже в августе. Он также предложил дизайнерам создать логотип нового бренда, учитывая тот факт, что бренд теперь является российским.

