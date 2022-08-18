Сеть кофеен Stars Coffee представила меню напитков

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сеть кофеен Stars Coffee, которая раньше относилась к известной франшизе Starbucks, подготовила меню напитков.

На сайте сети представлены следующие позиции:



эспрессо-тоник;

бамбл;

фраппе маття;

фраппе мокка;

фраппе карамельный;

охлажденный латте;

латте малиновый пай с лавандой;

маття латте клубника;

латте.

В марте Starbucks приостановила свою деятельность в России, при этом продолжая оказывать помощь тесно связанным с ней российским партнерам. Уже в конце мая сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка.

В начале июля появилась информация о том, что российский бизнес Starbucks может перейти основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому. Позднее стало известно, что певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) приобрел все активы американской сети кофеен Starbucks в России.