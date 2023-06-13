Российские активы Starbucks были проданы за 500 млн рублей

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Активы Starbucks в России продали за 500 миллионов рублей, заявил совладелец сети кофеен Stars Coffee Антон Пинский.

По его словам, к моменту продажи Starbucks был фактически закрытым бизнесом, который не приносил прибыль. Как уточнил предприниматель, во время запуска бренда Stars Coffee из-за условий аренды пришлось отказаться от некоторых локаций, где раньше располагались кофейни американской сети.

Однако сейчас бизнес развивается и новые заведения открываются в местах, в которых Starbucks никогда не было, подчеркнул Пинский, добавив, что в Stars Coffee "качественно улучшили продукт" и расширили ассортимент.

"Кофе стал мягче, поскольку в Starbucks была проблема темной обжарки, из-за чего напитки горчили. И с едой у них получалось не очень хорошо из-за того, что во всех тридцати тысячах кафе по миру предлагался один и тот же набор. Мы добавили разнообразия, а цену подняли на уровень инфляционной коррекции. Раньше средний чек был в районе 430 рублей, у нас стал 580, но это произошло из-за расширения ассортимента", – приводит ТАСС слова Пинского.

Starbucks приостановила свою деятельность в России в марте прошлого года. Пару месяцев спустя сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка.

Летом того же года стало известно, что российские активы компании выкупили ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и холдинг "Синдика" сенатора Арсена Канокова. Пришедший на замену бренд получил название Stars Coffee.

Между тем в планы Stars Coffee также входит развитие сети за пределами России. В частности, кофейни бренда могут открыться в Азии, странах Ближнего Востока и Европы, рассказал совладелец сети Тимур Юнусов (Тимати).

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