Первая кофейня сети Stars Coffee за рубежом откроется в Армении

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Первая кофейня сети Stars Coffee за рубежом начнет работать в Армении. Об этом заявил совладелец сети Тимур Юнусов (Тимати), передает ТАСС.

По его словам, за рубежом планируется открыть более 20 точек сети. Кофейни Stars Coffee могут открыться в Азии, странах Ближнего Востока и Европы.

"Мы активно планируем развиваться за границей, потому что спрос огромный. У нас сейчас в листе ожидания точек, наверное, 20–25 сразу", – заявил Юнусов.

Еще один совладелец сети, ресторатор Антон Пинский добавил, что в списке страны, в которых не представлены кофейни Starbucks по разным причинам. В их числе – Иран, Кувейт, Палестина, Оман, Киргизия и ряд других государств.

По словам ресторатора, в период с конца сентября по начало октября в Санкт-Петербурге планируют открыть все 15 кофеен, ранее на местах которых располагались точки Starbucks.

"Также в планах – открытие в Петербурге гастрономических кофеен сети – с обслуживанием и полноценной кухней", – заявил Пинский.

Юнусов добавил, что в ближайшее время в работающих точках Stars Coffee появятся стаканчики коричневого, белого и цвета "Тиффани".

"По "фишкам" у нас впереди еще замечательная концепция, которой нет ни у кого, – и вообще это наше некоторое ноу-хау. Это чашка эспрессо, которую после распития можно съесть. В самое ближайшее время у нас будут", – поделился бизнесмен.

Ранее сообщалось, что флагманская кофейня бывшего Starbucks заработала на Новом Арбате, в доме № 11. На открытии Пинский отметил, что все 120 кофеен сети заработают к концу сентября. В меню планируется сохранить сэндвичи, салаты, пасту, выпечку и десерты, а имена на стаканчиках писать перестанут.