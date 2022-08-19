Названо последствие появления алкоголя в меню преемника Starbucks

Фото: depositphotos/2nix

Глава пиар-агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина заявила, что появление алкоголя в меню Stars Coffee (преемник Starbucks в России) сменит позиционирование сети. Об этом она рассказала "Ленте.ру".

"Меняется сам акцент позиционирования с городского фонового помощника в повседневных делах, где можно выпить кофе, провести встречу или немного поработать, на заведение, которое делает фокус на кофе, еду и напитки", – заявила специалист.

Однако Бастрыкина отметила, что новинка вряд ли вызовет негатив у посетителей, поскольку спиртные напитки будут доступны только в точках Stars Premium.

При этом специалист допустила, что новая сеть может столкнуться с негативным восприятием как само явление и воплощение тренда на импортозамещение.

"Новый логотип весьма своеобразно копирует логотип Starbucks и демонстрирует общий тренд на импортозамещение. А кокошник в логотипе подчеркивает это", – объяснила Бастрыкина.

Накануне президент холдинговой компании "Синдика" и совладелец сети Stars Coffee Олег Эскиндаров и певец Тимур Юнусов (Тимати) сообщили, что отличием сети Stars Coffee от Starbucks станет продажа алкоголя. Спиртные напитки будут доступны только в некоторых премиальных точках.

В марте Starbucks приостановила свою деятельность в России, при этом продолжая оказывать помощь тесно связанным с ней российским партнерам. Уже в конце мая сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка.

Позднее стало известно, что певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) приобрел все активы американской сети кофеен Starbucks в России.