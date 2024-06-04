Пассажиры могут получить справку об опоздании из-за задержки на Замоскворецкой линии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москвичи могут получить справку об опоздании на работу или учебу из-за задержки в движении поездов на Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Транспортное ведомство уточнило, что документ можно получить в электронном виде на сайте метрополитена. Для именной справки в бумажном виде необходимо оставить заявку через чат-бот Александру или позвонить по телефону 3210.

Именная справка будет готова максимум за 3 рабочих дня. Информация о ее готовности придет на электронную почту, забрать ее необходимо лично в сервис-центрах "Московский транспорт".

Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии метро были увеличены 4 июня около 10:00 по московскому времени в связи с проверкой инфраструктуры. Примерно в 11:20 по московскому времени движение поездов ввели в график.

На время задержки поездов горожан призывали пересесть на наземный транспорт и пользоваться другими линиями метро.

