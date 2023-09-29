29 сентября, 14:12Общество
Врач назвал самые опасные специи для пожилых людей
Фото: depositphotos/wujekspeed
Красный и черный перец, соль, а также смесь приправ могут нанести вред пожилым людям. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По словам специалиста, у пожилых людей часто имеются заболевания пищеварительной системы, поэтому некоторые специи им стоит употреблять с осторожностью.
Кроме того, при выборе смеси специй в пакетиках рекомендуется внимательно смотреть на состав. Приправа должна содержать только натуральные компоненты – сушеные плоды и травы.
"Приправа из магазина в пакетиках тоже достаточно опасна, потому что, помимо нескольких специй, там может присутствовать глутамат натрия. Если для обычных людей это не является какой-то проблемой, то для пожилых при избыточном употреблении он создает повышенную нагрузку на нервную систему, сердце, дает задержку жидкости", – пояснил Арзамасцев.
Ранее россиян предупредили о рисках, которые несет чрезмерное потребление мускатного ореха. Отмечается, что эта специя может быть крайне ядовитой. Ее воздействие на организм зависит от количествa съеденного. Передозировка приправой проявляется головокружением, спутанностью сознания и даже способна вызвать летальный исход.
Читайте также