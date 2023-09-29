Врач назвал самые опасные специи для пожилых людей

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Красный и черный перец, соль, а также смесь приправ могут нанести вред пожилым людям. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По словам специалиста, у пожилых людей часто имеются заболевания пищеварительной системы, поэтому некоторые специи им стоит употреблять с осторожностью.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если пожилые будут добавлять в еду избыточное количество черного или красного перца, могут развиться какие-то воспалительные заболевания желудка либо обостриться те проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые у них уже есть.

Кроме того, при выборе смеси специй в пакетиках рекомендуется внимательно смотреть на состав. Приправа должна содержать только натуральные компоненты – сушеные плоды и травы.

"Приправа из магазина в пакетиках тоже достаточно опасна, потому что, помимо нескольких специй, там может присутствовать глутамат натрия. Если для обычных людей это не является какой-то проблемой, то для пожилых при избыточном употреблении он создает повышенную нагрузку на нервную систему, сердце, дает задержку жидкости", – пояснил Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если брать соль за специю, то она тоже задерживает воду. Это негативно сказывается на работе сердца, почек, если у пожилых есть проблемы с ними.

Ранее россиян предупредили о рисках, которые несет чрезмерное потребление мускатного ореха. Отмечается, что эта специя может быть крайне ядовитой. Ее воздействие на организм зависит от количествa съеденного. Передозировка приправой проявляется головокружением, спутанностью сознания и даже способна вызвать летальный исход.

