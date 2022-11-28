Диетолог назвала три самые полезные приправы для пожилых людей

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Лавровый лист, куркума и имбирь являются самыми полезными приправами для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По словам эксперта, лавровый лист помогает очистить организм от накопившихся солей, которые часто откладываются в суставах.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Настой лаврового листа даже используют несколько дней раз в полгода, чтобы почистить организм от отложения солей. Соли откладываются на суставах, они лишают нас движения, снижают его амплитуду и постепенно разрушают сами суставы. Если мы используем лавровый лист в рационе, то делаем эффект очищения от лишних солей достаточно мягким.

Другая полезная приправа – это имбирь. В нем содержатся вещества, которые стимулируют выработку желудочного сока и улучшают пищеварение, что особенно важно для пожилых людей, отмечает диетолог.

"В пожилом возрасте органы пищеварения уже изношенные, сока выделяется недостаточно, в связи с чем образуется много полупереваренной пищи, которая раздражает кишечник, вызывает метеоризм, неприятные ощущения. Употребление такой специи даст возможность нормализовать процесс переваривания", – подчеркнула Анжелика Дюваль.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Куркума прекрасно снимает воспаление, в том числе и с суставов. Достаточно использовать ее в приготовлении блюд. Лучше всего сочетать куркуму с черным перцем, и тогда она будет максимально хорошо усваиваться.

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