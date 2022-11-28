14:13Общество
Диетолог назвала три самые полезные приправы для пожилых людей
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Лавровый лист, куркума и имбирь являются самыми полезными приправами для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
По словам эксперта, лавровый лист помогает очистить организм от накопившихся солей, которые часто откладываются в суставах.
Другая полезная приправа – это имбирь. В нем содержатся вещества, которые стимулируют выработку желудочного сока и улучшают пищеварение, что особенно важно для пожилых людей, отмечает диетолог.
"В пожилом возрасте органы пищеварения уже изношенные, сока выделяется недостаточно, в связи с чем образуется много полупереваренной пищи, которая раздражает кишечник, вызывает метеоризм, неприятные ощущения. Употребление такой специи даст возможность нормализовать процесс переваривания", – подчеркнула Анжелика Дюваль.
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