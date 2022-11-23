Эксперт рассказала, как выбрать самый полезный хлеб

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При выборе полезного хлеба нужно обращать внимание на муку, из которой он сделан, рассказала Москве 24 врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк. Если первой в составе указана пшеничная мука высшего сорта, то продукт лучше вернуть обратно на полку, посоветовала она.

Врач пояснила, что такая мука состоит только из эндосперма пшеницы, а в нем в основном один крахмал. Намного полезнее будет хлеб, приготовленный из цельнозерновой муки. Кроме эндосперма, в ее состав входят также зародыши пшеницы и отруби: они содержат белки, жиры, витамины, клетчатку, минералы и полезные растительные соединения.





Наталья Павлюк врач-диетолог, терапевт Цельнозерновой хлеб в рационе помогает снизить риск развития многих заболеваний, в том числе диабета II типа, болезней сердца и некоторых видов рака. Однако не надо забывать, что гликемический индекс у него такой же высокий, как и у продукта из "очищенной" муки.

Для людей с диабетом и просто желающих снизить вес отличным вариантом будет хлеб из пророщенного зерна пшеницы. В процессе прорастания часть крахмала в зерне расщепляется, и углеводов в продукте становится меньше. К тому же в пророщенной пшенице больше пищевых волокон, белка, фолиевой кислоты и антиоксидантов. А еще она богата бета-каротином и витаминами С и Е.

По словам диетолога, особой пользой обладает хлеб на закваске. Готовят его путем естественной ферментации с помощью дрожжей и бактерий. Этот процесс помогает уменьшить в продукте количество фитиновой кислоты, которая ухудшает усвоение некоторых минералов.



Наталья Павлюк врач-диетолог, терапевт Хлеб на закваске полезен для органов пищеварения благодаря содержанию в нем пребиотиков и пробиотиков. Плюс он имеет более низкий по сравнению с хлебом из муки высшего сорта гликемический индекс, так как ферментация замедляет скорость переваривания крахмала.

Однако стоит обратить внимание, что хлеб на закваске может быть приготовлен как из цельнозерновой, так и из муки высшего сорта. Предпочтение лучше отдавать первому варианту, посоветовала диетолог. В нем будет больше клетчатки, железа и других питательных веществ.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша перечислила продукты, поднимающие иммунитет и настроение. Среди них – печень трески, одна ложка которой обеспечивает организм суточной нормой витамина D. Есть ее диетолог посоветовала с ржаным цельнозерновым хлебом.

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