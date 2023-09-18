Врач предупредила об опасности употребления перемолотых семян льна

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Чрезмерное потребление перемолотых семян льна может вызвать отравление цианидом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Семена льна содержат соединение амигдалин, которое вырабатывает опасный для здоровья газообразный цианид. Если мы перемелем семена, то усвоение этого вещества организмом ускорится", – пояснила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Если человек съест очень много перемолотых семян льна, он может получить отравление цианидом.

Однако совсем отказываться от такого продукта не стоит. Употребление перемолотых семян льна в небольшом количестве не вызовет проблем со здоровьем, обратила внимание Соломатина.

"Все есть яд и все лекарство, поэтому нужно знать меру. Не следует употреблять перемолотые семена горстями. Лучше добавлять их понемногу в различные блюда: салаты, каши. По одной чайной ложке, чтобы минимизировать риск", – заключила эксперт.

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