13:07Общество
Врач рассказала, опасно ли есть виноград вместе с косточками
Фото: depositphotos/5PH
Употребление винограда вместе с косточками не несет опасности для людей со здоровым желудочно-кишечным трактом. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
"Если количество винограда небольшое и хочется его быстро съесть, ничего страшного не будет, если у человека здоровый кишечник, никаких проблем нет", – отметила специалист.
При этом в некоторых случаях от употребления винограда вместе с косточками лучше отказаться, поскольку это может усугубить имеющиеся проблемы со здоровьем. "Речь идет про обострения, острые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это, например, дивертикулит (воспаление мешкообразных выпячиваний в кишечнике. – Прим. ред.) , когда косточки и скорлупки любого происхождения противопоказаны человеку", – предупредила Королева.
Ранее россиян предупредили о рисках для здоровья при употреблении в большом количестве яблочных косточек. Дело в том, что в них содержится синильная кислота, которая является для организма ядом. Отмечается, что это вещество способно вызывать остановку дыхания и может привести к летальному исходу.
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