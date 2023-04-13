Диетолог назвала самый полезный сорт винограда

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Виноград темных сортов считается самым полезным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Лучше выбирать виноград темных сортов. В нем больше биологически активного вещества ресвератрола. Есть много исследований, что оно продлевает молодость и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в темном винограде содержатся антоцианы. Это антиоксиданты, которые предохраняют организм от преждевременного старения. "Клетка в целом может делиться и жить значительно дольше, если в организме достаточно много антиоксидантов. Продолжительность жизни клетки увеличивается, соответственно, продолжительность жизни человека тоже растет", – пояснила Соломатина.

Однако стоит учитывать, что в винограде содержится много сахара. Поэтому его не рекомендуется употреблять диабетикам. "Если нет инсулинорезистентности, нет никаких проблем с сахаром, можно есть небольшую кисточку винограда хоть каждый день", – говорит диетолог.

Ранее были названы самые полезные сорта яблок. Речь идет о фруктах с красной, желтой и оранжевой кожурой, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Яркий цвет плодов сигнализирует о наличии в них большого количества бета-каротина, который является антиоксидантом. Он благотворно воздействует на весь организм, в частности на зрение, мозг и сосуды.



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