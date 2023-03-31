Диетолог рассказала о неожиданной пользе груши для пожилых

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Груша улучшает работу кишечника, понижает давление и успокаивает, что является плюсом для возрастной категории граждан. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Груша полезна прежде всего за счет своего очищающего действия. "Она служит пилингом для стенок и ворсинок кишечника, улучшает прохождение пищевого комка", – пояснила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог В этом фрукте много калия, который выводит излишки жидкости из организма. Есть и магний, что хорошо для пожилого человека. Поэтому груша успокаивает, понижает давление.

Если у пожилого человека есть сахарный диабет и лишний вес, стоит покупать несладкие сорта груши. Они будут не так сильно повышать уровень глюкозы в крови, отметила Соломатина. Кроме того, поскольку в этом фрукте много грубой клетчатки, лучше не употреблять его при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

"Груши нельзя есть людям, имеющим какие-то проблемы с ЖКТ: гастрит, панкреатит. Это достаточно грубая пища, которая может вызывать метеоризм и вздутие", – предупредила врач.

Ранее россиянам рассказали о неожиданных свойствах яблок. По словам врача-диетолога, эндокринолога Натальи Лазуренко, их употребление приводит к нормализации углеводного обмена, что помогает в борьбе с ожирением. Кроме того, всего один такой фрукт в день способствует продлению молодости и жизни минимум на 5 лет, подчеркнула эксперт.



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