Врач объяснила, в каком случае опасно есть яблочную кожуру

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Яблоки с кожурой не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

"Может быть, человек знает, что у него есть гастрит или язвенная болезнь желудка либо двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, то есть воспаление кишечника. Это все то, что сопровождается раздражением желудка или кишечника. Таким людям нежелательно есть яблоки с кожурой", – объясняет специалист.

Аплетаева предупредила, что у этих пациентов кожура от яблок может усугубить заболевание.





Марина Аплетаева врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Таким людям лучше срезать кожуру, поскольку это грубая клетчатка и она может просто раздражать и усугублять воспалительный процесс.

Ранее были названы категории граждан, кому не следует есть сыр. В частности, речь идет про тех, у кого есть индивидуальная непереносимость и недуги, связанные с печенью, почками и желудочно-кишечным трактом, в стадии обострения. Также сократить употребление этого продукта необходимо людям, страдающим от атеросклероза, гипертонии и повышенного холестерина.



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