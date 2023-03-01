Врач предупредила о смертельной опасности косточек от яблок

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Чрезмерное употребление яблочных косточек может привести к летальному исходу. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Многие, услышав, что в яблочных косточках содержится йод и таким образом можно восполнить этот элемент, начинают есть их в большом количестве даже без яблок. Не стоит так делать, потому что там присутствует синильная кислота – это отрава. Понятно, что в небольших количествах, но смотря сколько косточек съесть", – предупредила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Синильная кислота – это яд. Она может вызвать даже летальный исход, остановку дыхания, в общем ничего хорошего.

Употребление косточек в небольших количествах не приведет к нежелательным последствиям, добавила Соломатина.

"Если человек нечаянно их съел, ничего такого не случится, потому что там микроскопические дозы синильной кислоты", – заключила врач.

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