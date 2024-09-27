Врач Белюшина: для профилактики инфаркта необходимо включить в рацион рыбу и бобовые

Фото: depositphotos/bhofack2

Для профилактики инфаркта необходимо принимать морскую рыбу, которая содержит омега-3 жирные кислоты, и бобовые, снижающие "плохой" холестерин из-за большого количества белка, рассказала врач-кардиолог и нутрициолог Ольга Белюшина в беседе с "Газетой.ру".

По словам эксперта, кислоты, которые содержит рыба, препятствуют образованию тромбов, нормализуют липидный профиль, укрепляют клетки крови и стенок сосудов. Чтобы получить достаточное количество омега-3, она рекомендовала есть рыбу хотя бы раз в неделю.

Кроме того, в приемы пищи можно добавлять бобовые. Фасоль, горох, чечевица и нут являются отличным источником белка, который может заменить мясо. Регулярное употребление помогает снизить уровень "плохого" холестерина, что положительно влияет на сосуды и кровоток. Также они содержат кальций, магний и витамин Е, которые важны для здоровья сердца.

Брокколи является источником клетчатки и поможет бороться с холестериновыми бляшками, которые могут перекрывать просвет сосудов и нарушать кровоток. Нутрициолог посоветовала употреблять брокколи не реже двух раз в неделю.

Также полезным добавлением к основному блюду станут помидоры. Красный пигмент ликопин, содержащийся в них, обладает антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, которые могут вызывать преждевременное старение и хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые.

Специалист отметила, что курага полезна для сердца из-за высокого содержания калия. Он важен для нормализации сердечного ритма и давления. Сухофрукт улучшает поступление кислорода к клеткам головного мозга, снижая риск инсульта, а также помогает выводить избыток жидкости.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург посоветовал пожилым отказаться от красного мяса, алкоголя, сладостей, соленого и изделий с трансжирами. Употребление этих продуктов может привести к инфаркту, инсульту, развитию атеросклероза. Вредный сахар эксперт посоветовал заменить на более полезный, включив в рацион.