Врач Хухрев рассказал, какие факторы повышают риск образования тромбов

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Некоторые виды лекарств, а также неподвижное сидение на одном месте повышают риск развития тромбов. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-терапевта Алексея Хухрева.

По словам врача, повысить риск тромбоза могут некоторые антибиотики, средства от тахикардии и мочегонные препараты.

"Также на образование тромбов влияет рост выше 188 сантиметров. Считается, что столб жидкости в организме сильнее давит на ноги высоких людей", – сказал специалист.

Проблему с чрезмерным давлением жидкости частично решают клапаны, которые разделяют длинную вену на участки, как у бамбука, пояснил Хухрев. Однако клапаны могут пострадать из-за легкого оттягивания кожи и гипермобильности связок, которые свойственны высоким людям.

Бороться с сидячим образом жизни врач рекомендовал, регулярно вставая с места и поднимаясь на носки. Также разогнать кровь помогут компрессионные колготки и употребление достаточного количества воды.

Ранее стало известно, что ягодные морсы, зеленый чай, а также какао помогут снизить риск тромбоза. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что зеленый чай улучшает текучесть крови, повышает ее антиагрегантные свойства, тем самым отталкивая кровяные клетки друг от друга.

