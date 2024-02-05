Невролог назвала нетипичные симптомы инсульта

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Слабость в руке, онемение щеки, странные запахи и некоторые другие симптомы могут указывать на инсульт. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила невролог и кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

По ее словам, не только типичные симптомы в виде головной боли, потери сознания, нарушения памяти, расстройства речи, асимметрии лица и паралича руки могут говорить об инсульте. Специалист отметила, что многое в данном случае будет зависеть от области мозга, в которой нарушилось кровообращение.

"Если инсульт в правой или левой средней мозговой артерии, это будут типичные симптомы. При инсульте в затылочной, лобной или височной доле картина будет другая", – уточнила эксперт.

Так, при нарушении кровообращения в области затылка у человека может "выпадать" зрение.

Кроме того, специалист указала, что признаки инсульта зависят и от объема кровоизлияния – если крови вылилось немного, то человек сможет на ногах перенести заболевание, почувствовав лишь головную боль, утомляемость и слабость в руке. При большом кровоизлиянии рука будет "висеть", предупредила Голубинская.

Другим признаком инсульта могут стать большие и малые эпилептические приступы, которые характеризуются сильными судорогами.

"Бывает и так, что человек просто сидит и смотрит в одну точку, как в трансе. Человек может начать видеть образы – как мультики. Это если височная доля затронута эпилептическим приступом", – добавила врач.

Также невролог заявила о присутствии фокального эпилептического приступа, при котором человек может начать ощущать странные запахи или же совершать стереотипные движения.

При этом невролог порекомендовала не игнорировать эти симптомы, так как иначе может произойти повторное нарушение мозгового кровообращения.

"Важно не игнорировать любую неврологическую симптоматику: онемение руки, щеки, перекос лица, выпадение полей зрения, покалывание кончиков пальцев, головная боль – все это требует обращения к врачу", – заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что перевод часов на зимнее время может спровоцировать инсульт и сердечный приступ. Эксперты указали на то, что во время недостатка сна увеличивается кровяное давление. Это связано с образованием тромбов и перекрытием кровотока в артериях, ведущих к мозгу, что может стать причиной инсульта.



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