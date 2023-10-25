Эксперты заявили, что перевод часов на зимнее время может привести к инсульту

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При переводе часов на зимнее время человек может столкнуться с депрессией. Нарушения циркадных ритмов из-за нового формата времени способны спровоцировать инсульт и сердечный приступ, пишет Daily Mail.

Переход на зимнее время может оказать негативное влияние на биологические ритмы и спровоцировать недостаток сна, заявил профессор циркадной неврологии Рассел Фостер из Оксфордского университета.

Во время недостатка сна увеличивается кровяное давление. Это связано с образованием тромбов и перекрытием кровотока в артериях, ведущих к мозгу, уточнил эксперт. Он заявил, что именно такие процессы в организме могут стать причиной инсульта.

Еще один исследователь циркадных ритмов, британский доктор Джон О'Нил уточнил, что спровоцированный переводом часов стресс способен увеличить риск сердечного приступа. По его словам, этому состоянию подвержены в основном люди, которые не привыкли к смене часовых поясов.

Ранее глава партии "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев предложил ввести зимнее время в школах и начинать занятия на час позже, с 09:30. Он призвал организовать научные исследования, чтобы изучить влияние более позднего начала занятий на самочувствие и успеваемость учеников.

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