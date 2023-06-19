ГД рассмотрит законопроект о возвращении к переходу на зимнее и летнее время

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В Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время. Это планируется сделать в день летнего солнцестояния, 21 июня, сообщил в своем телеграм-канале депутат ГД Михаил Матвеев.

В феврале этого года парламентарий отправил на заключение правительства РФ законопроект о возврате перехода на зимнее и летнее время.

Матвеев объяснил, что в административных центрах субъектов России средний солнечный полдень в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября не должен наступать ранее 13 часов 10 минут местного времени. При таком раскладе закат в самые длинные дни года не будет раньше 22 часов, а восход не будет раньше 04:30 утра, говорил депутат.

В сентябре 2021 года в Госдуме уже высказывались о возвращении сезонного перехода на зимнее и летнее время, что позволило бы синхронно существовать с миром.

Депутат Госдумы Сергей Жигарев рассказал, что перевод времени вызовет положительную реакцию общества. Многие люди уже привыкли к тем временам, когда необходимо было переводить часы, пояснил он.

Однако вскоре после этого глава комитета по региональной политике Госдумы Николай Харитонов отметил, что проблема сезонного перевода времени не является главной в стране. Он предложил обратить внимание на темы прожиточного минимума и доходов граждан.

В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время