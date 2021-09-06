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Общество

18:05

В Госдуме не считают проблему сезонного перевода времени главной в стране

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проблема сезонного перевода времени для синхронного существования с миром не является главной в стране на сегодня. Следует обратить внимание на темы прожиточного минимума и доходов граждан, считает глава комитета по региональной политике Госдумы Николай Харитонов (КПРФ).

"Смена часовых поясов для нашего народа не самое главное. Сегодня людей заботит здравоохранение, пенсионная реформа, прожиточный минимум и зарплата. А в отношении того, что неудобно футбол смотреть, я не вижу гор телеграмм у себя", – сказал РИА Новости Харитонов.

Депутат отметил, что эту тему необходимо обсуждать с людьми и, например, создать широкую дискуссию, если будут желающие.

"Было время – и назад, и вперед (переводили), и люди возмущались. И расчеты предоставляли. Надо когда-то остановить этот шалтай-болтай. Большинство населения сегодня, может быть, не смирилось, но прижилось. Для любого перестроения, связанного со здоровьем, необходим нормальный расчет", – заключил Харитонов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Жигарев заявил, что в России необходимо вернуть переход на зимнее и летнее время, это позволит синхронно существовать с миром.

Депутат считает, что перевод времени вызовет положительную реакцию общества. Многие люди уже привыкли к тем временам, когда необходимо было переводить часы.

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