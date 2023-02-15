Аналитики выяснили, как россияне относятся к идее перехода на летнее и зимнее время

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Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы организовали опрос и выяснили отношение россиян к идее перехода на летнее и зимнее время. Об этом сообщает RT.

Согласно данным опроса, 20% респондентов хотят жить по сезонному времени с переводом часов весной и осенью, 29% россиян устраивает нынешний режим, а 6% опрошенных высказались за летнее время.

По словам аналитиков, 35% участников опроса не обращают внимания на то, по какому времени они живут.

Россияне старше 45 лет (25%) захотели вернуться к переходу на зимнее и летнее время. Эксперты уточнили, что в исследовании участвовали 1 600 человек.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев отправил на заключение правительства России законопроект о возврате перехода на зимнее и летнее время. Он добавил, что на сегодняшний день только 12 регионов удовлетворяют такому требованию.

В сентябре 2021 года в Госдуме уже высказывались о возвращении сезонного перехода на зимнее и летнее время, что позволило бы синхронно существовать с миром. Однако депутат Госдумы Николай Харитонов отметил, что проблема сезонного перевода времени не является главной в стране.

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