В Госдуме предложили запустить всеобщую ипотеку в РФ под 5%

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Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить ипотеку для всех граждан на новостройки под 5% без использования бюджетных средств. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что такую инициативу уже отправили в Минстрой, Центробанк и правительство России. Предлагается, что ЦБ будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных высоконадежных ипотечных портфелей под 2% годовых, а наценка финансовых организаций составит 2–3%. Таким образом, конечная ставка составит не более 5%.

Как отметили в Банке России, программы поддержки ипотечников должны быть адресными, а не всеобщими.

Руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева считает, что принятие этой инициативы повысит спрос на недвижимость до 20% и приведет к росту доступности жилья.

"Решение поможет укрепить покупательскую активность в отрасли, но не должно привести к изменению цен на первичное жилье. Выбор на рынке остается достаточным, чтобы сохранить баланс соотношения спроса и предложения на оптимальном уровне", – добавила она.

Коммерческий директор ГК «Монолитхолдинг» Антон Вьюгин отметил, что ставка в 5% будет менее привлекательной для ЦБ, поскольку она ниже действующей ключевой в 7,5%.

В заключение эксперты подчеркнули, что эту инициативу нужно изучать более подробно и принимать долгосрочные решения.

Ранее аналитики финансового маркетплейса назвали средний уровень зарплаты, необходимый для покупки квартиры в ипотеку в российских регионах.

К примеру, меньше всего зарабатывать для покупки квартиры в ипотеку нужно в Кабардино-Балкарской Республике (29 095 рублей в месяц), Дагестане (37 803 рубля в месяц) и Карачаево-Черкесии (38 818 рублей).

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