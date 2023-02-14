Аренда квартир в Москве за год подешевела на 21%

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Стоимость аренды квартир в Москве за год снизилась на 21%. Средняя цена аренды на конец января составила 55 тысяч рублей в месяц. Тем не менее по сравнению с декабрем ставки в начале этого года выросли на 6%. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу сервиса "Авито Недвижимость".

Так, по данным организации, больше всего за год подешевели трехкомнатные и многокомнатные квартиры – на 36% и 27% соответственно. Двухкомнатные квартиры за год сбросили в цене 16%, а аренда студий и однокомнатных квартир снизилась в стоимости на 17% и 7% соответственно.

Спрос за год вырос на 6%, а объем предложения, в свою очередь, увеличился в полтора раза. Как уточнил представитель "Авито Недвижимости", средняя месячная аренда "однушки" в Москве обойдется в 39 тысяч рублей, студии – 40 тысяч, "двушки" – 54 тысячи, а трехкомнатной квартиры – 88 тысяч. Аренда многокомнатных квартир же составит в среднем четверть миллиона рублей.

Также, по словам эксперта, самые дешевые квартиры находятся в Северном административном округе. К примеру, арендовать квартиру в Молжаниновском районе можно за 30 тысяч рублей в месяц.

По мнению руководителя категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константина Каменева, на рост предложения на рынке долгосрочной аренды в Москве повлияли нестабильный новостной фон и отъезд многих россиян из столицы.

Тем не менее специалист спрогнозировал постепенный рост цен в 2023 году. Подобный прогноз эксперт объяснил скорым возвращением россиян, покинувших страну ранее, а также тем, что многие москвичи предпочтут арендовать квартиру, чем оформлять ипотеку.

Ранее специалисты зафиксировали рост средней стоимости съемной квартиры на 25% в целом по России. По данным аналитиков, за год больше всего цены выросли на аренду трехкомнатных квартир. Выяснилось, что снять такое жилье стало дороже на 33,3%, до 40 тысяч рублей в месяц.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман заявил, что в январе 2023 года новые равнозначные квартиры по программе реновации во всех столичных округах получили почти 1,7 тысячи человек. По его словам, москвичи заключили с департаментом городского имущества 641 договор на равнозначные квартиры по программе реновации.

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