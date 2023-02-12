Более 1,6 тыс семей из ВАО получили новое жилье по программе реновации в 2022 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 1,6 тысячи семей из Восточного административного округа (ВАО) Москвы получили квартиры по программе реновации в 2022 году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Больше всего правообладателей жилья в новых домах появилось в Измайлове, а также в районах Восточный и Северное Измайлово", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

В Измайлове договор на участие в программе реновации подписали 769 семей, в Восточном – 325, в Северном Измайлове – 240. Новые квартиры также получили жители Косино-Ухтомского и Гольянова.

С начала старта программы реновации новое жилье получили 4,3 тысячи семей округа. Ранее они проживали в 102 старых домах.

До этого стало известно, что под заселение по программе реновации передадут многоквартирный дом в столичном районе Лефортово. Из 1 009 квартир 514 будут двухкомнатными, 267 – однокомнатными, 202 – трехкомнатными. В настоящее время квартиры готовят к передаче под заселение.



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