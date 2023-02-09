Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом на 488 квартир по программе реновации возведут в Останкинском районе Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по адресу улица Бочкова, владение 11А/1.

"Жители ветхих пятиэтажек в Останкинском районе смогут переехать в дом, состоящий из двух корпусов переменной этажности", – отметил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам все 488 квартир будут сданы жителям с отделкой, которая соответствует стандартам правительства Москвы.

Площадь корпусов нового дома по реновации будет составлять порядка 54 квадратных метров. Дом рассчитан на 129 однокомнатных, 266 двухкомнатных и 93 трехкомнатные квартиры.

Стены корпусов будут облицованы пиленым фасадным кирпичом. На подземном этаже обустроят одноуровневую парковку для жителей. Также в корпусах предусмотрены места для комнаты консьержа, колясочной и для технических помещений на первом этаже.

В новостройке установят современную систему охраны входа, видеонаблюдения и пожарную сигнализацию.

Кроме того, на дворовой территории будет обустроена детская и спортивная площадки, а также зона отдыха. Во дворе высадят деревья, кустарники, разобьют цветники и газоны.

Войстратенко добавил, что после подачи заявления о начале работ составляется график проверок дома, в котором участвуют специалисты Центра экспертиз.

Ранее глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что на проспекте Вернадского началось строительство дома по программе реновации. В настоящее время на территории строительства ведутся подготовительные работы. Объект планируют сдать в эксплуатацию в следующем году.



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