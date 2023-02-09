Строительство дома по программе реновации началось на проспекте Вернадского

Фото: пресс-служба Депстроя

На проспекте Вернадского началось строительство дома по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Проспект Вернадского по адресу проспект Вернадского, земельный участок 75, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации", – сообщил он.

В настоящее время на территории строительства ведутся подготовительные работы. Объект планируют сдать в эксплуатацию в следующем году.

Входные группы дома будут оформлены с применением витражных стекол. При внешней отделке зданий применят систему вентилируемого фасада с использованием бетонной плитки и фиброцементных плит.

В доме будет 364 квартиры: 32 – однокомнатных, 277 – двухкомнатных и 55 – трехкомнатных. Пять квартир будут предназначаться для маломобильных жителей. В них создадут все необходимые условия.

На первых этажах четырехкорпусного комплекса разместятся коммерческие предприятия: кафе, салоны красоты и другие точки. Также предполагается оборудование корпусов дома системами охраны.

Дворовую территорию оборудуют детской и спортивной площадками с тренажерами, брусьями и турниками.

Ранее стало известно, что новый дом по программе реновации построят в столичном районе Люблино. В новостройке будет 80 квартир и подземная парковка. Площадь односекционного дома составит 4,5 тысячи квадратных метров.



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