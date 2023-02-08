Около 70 расселенных по реновации домов в Москве демонтируют в I полугодии

Фото: Москва 24/Сергей Киселев

Около 70 расселенных по программе реновации домов планируют демонтировать в течение первого полугодия 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что это позволит освободить территорию для строительства жилья площадью около 500 тысяч квадратных метров. Кроме того, благодаря этому получится переселить около 18 тысяч москвичей.

При этом дома намерены разобрать по технологии умного сноса.

"Эта технология подразумевает минимум шума и пыли, а также эффективную переработку мусора и вторичное использование отходов", – уточнил Бочкарев.

При этом глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что планируемые к сносу в январе – июне расселенные дома расположены во всех административных округах, за исключением Зеленограда.

При этом с начала года в Москве уже демонтировали 23 дома. В общей сложности с начала программы снесли 156 зданий, а расселили 368.

Ранее глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что три корпуса жилого дома по программе реновации намерены ввести в эксплуатацию в 2023 году. Новостройка оформлена в пастельных тонах с использованием керамогранита и плитки бежевого, светло-кирпичного и жемчужно-серого цветов.

В жилых корпусах будет 320 квартир: 135 – однокомнатных, 159 – двухкомнатных и 26 – трехкомнатных. Для маломобильных москвичей в доме есть 8 квартир.



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